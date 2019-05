Campobasso, sport sostenibile: seminario su responsabilità sociale

L’evento in programma lunedì 13 maggio si terrà presso la Sala Convegni del Comitato Regionale CONI Molise

CAMPOBASSO – Il seminario si svolgerà lunedì 13 maggio 2019, presso la Sala Convegni del Comitato Regionale CONI Molise, a Campobasso in Via Carducci n. 4/M, per la durata di 3 ore, secondo il programma sotto riportato. Il Seminario, che prevede anche la testimonianza di un “case history”, è destinato ai Presidenti Regionali e Provinciali delle Federazioni Sportive, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite; ai Dirigenti delle Associazioni Sportive del territorio; agli studenti e laureati in Scienze Motorie e Sportive, agli stakeholder del Progetto” Zero Waste Blue”.

PROGRAMMA SEMINARIO 13 MAGGIO 2019

15.30 – 16.00

Accredito dei Partecipanti

16.00 – 16.15

Apertura del corso Saluti istituzionali

Guido Cavaliere

Presidente CONI Molise

Donato Toma

Presidente Regione Molise

Giuseppe Calcagno

Moderatore

Giuseppe Calcagno

16.15 – 17.30

La responsabilità sociale delle Organizzazioni Sportive e la sostenibilità degli eventi sportivi

Giovanni Esposito

17.30 – 17.45

pausa

17.45 – 18.15

Il Progetto “Zero Waste Blue: un prototipo per il mondo dello sport”

Mario Ialenti

18.15 – 18.30

Case history: il Gruppo Sportivo Virtus di campobasso e la “Su e Giù”

Nicola Baranello

18.30 – 19.00

Discussione e conclusioni

Giuseppe Calcagno

COME PARTECIPARE

L’iscrizione al seminario è gratuita. Le iscrizioni si possono effettuare entro le ore 12:00 di Giovedì 09 Maggio, accedendo al sito internet www.molise.coni.it, sezione “Scuola Regionale”, previa iscrizione all’area riservata. Saranno accolte le prime 60 domande di iscrizione pervenute in ordine cronologico dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito internet www.molise.coni.it

Agli ammessi sarà data comunicazione ufficiale, a mezzo e-mail, entro l’11 Maggio. Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.