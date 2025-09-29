Campobasso testa il Digital Twin per la città smart

Dal 30 settembre al 3 ottobre Campobasso sperimenta il Digial Twin urbano con l’app Monitora e il progetto europeo Metacity per servizi più efficienti

CAMPOBASSO – Campobasso è partner del progetto Metacity – Virtual solutions for real people, finanziato dal programma europeo Urbact IV, che mira ad aumentare la competitività delle città piccole e medie consapevoli che le nuove tecnologie possano offrire l’opportunità per migliorare l’efficienza dei servizi e la soddisfazione dei cittadini anche grazie all’utilizzo del metaverso e degli strumenti dell’IA.

A partire dal 30 settembre e fino al 3 ottobre il Comune di Campobasso organizzerà l’azione di Testing Action del progetto Metacity sulla Piattaforma di Digital Twin della città per il monitoraggio, la gestione e la manutenzione del patrimonio urbano, di cui è parte l’applicazione mobile Monitora Campobasso. I due sistemi, sviluppati nell’ambito del progetto CTEMolise – Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso dall’Università del Molise, consentiranno di segnalare guasti e anomalie – come dissesti nelle pavimentazioni, problemi di arredo urbano o criticità nel verde pubblico – affinché i tecnici degli uffici comunali possano avviare le azioni di monitoraggio e gestione dell’intero ciclo di manutenzione: dalla segnalazione alla presa in carico fino alla risoluzione. Quest’ultima diviene strumento centrale per arricchire di informazioni il modello di gemello digitale di una zona del centro storico di Campobasso, core del nuovo sistema informativo per la manutenzione della città.

L’agenda prevede attività di sperimentazione che si svolgeranno sia in città che negli spazi della Casa delle Tecnologie Emergenti in contrada Selvapiana.

Dal 30 settembre al 1° ottobre 2025 sarà allestito, in Piazza Vittorio Emanuele II, lo stand “Metacity” che fungerà da punto di incontro tra cittadini, tecnici e amministrazione. Qui sarà possibile ricevere informazioni sul progetto, scaricare l’app tramite QR code, assistere a dimostrazioni pratiche dei flussi di segnalazione e provare direttamente la piattaforma del Digital Twin di Campobasso.

Dal 2 al 3 ottobre 2025 il Digital Twin di Campobasso e l’app Monitora Campobasso saranno testati anche all’interno degli spazi della Casa Delle Tecnologie Emergenti, negli spazi della CTE, in Contrada Selvapiana.

Le attività hanno lo scopo di validare sul campo le funzionalità della piattaforma digitale, testando con un gruppo ristretto di operatori il flusso digitalizzato per condurre il processo di manutenzione. Si intende dimostrare l’efficacia del modello Metacity che integra tecnologie del metaverso e strumenti digitali per rendere i servizi urbani più efficienti e vicini alle comunità locali.