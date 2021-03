Cantone nuovo presidente dell’IZS Abruzzo Molise, soddisfatto Ricci

ISERNIA – L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” ha un nuovo presidente nella persona del molisano l’avv. Alfonso Cantone. Il Presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci ha accolto con entusiasmo, compiacimento e orgoglio la notizia.

“L’entusiasmo verso un professionista venafrano che va a svolgere un incarico di prestigio e responsabilità, il compiacimento verso l’amico che ha saputo fare sintesi, l’orgoglio verso il primo molisano a ricoprire questo ruolo. Con Alfonso collaboriamo ormai da oltre dieci anni sui banchi del consiglio comunale di Venafro, sia pur in ruoli differenti, e, per un breve periodo, anche in Consiglio Provinciale, sempre con rispetto e capacità di dialogare nell’interesse della collettività. E questo costante confronto – ha aggiunto Ricci – ci ha consentito di conoscerci e creare anche un bel rapporto personale. Non sono per questo sorpreso che l’impresa del primo molisano Presidente dell’Istituto Zooprofilattico sia riuscita proprio a lui, capace di mediare e smussare tanti angoli. Nel contempo non può sottacersi che certi risultati non arrivano mai da soli ma sono evidentemente il riconoscimento di una nuova centralità conquistata dalla nostra Regione sui tavoli dei rapporti con le Regioni e nazionali. Risultati troppo spesso sottovalutati. Al Presidente Cantone vanno i miei migliori auguri per il lavoro che mi attende, convinto che saprà svolgerlo con equilibrio e professionalità”.