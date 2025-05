Cartolina filatelica per Festa della Repubblica 2025: dove in Molise

Negli uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Mario Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio)

REGIONE – Poste Italiane celebra la Festa della Repubblica, in calendario lunedì 2 giugno, con la colorata cartolina filatelica “2 giugno, festa che unisce”. Un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e custodire nel tempo un ricordo della festività.

In Molise, oltre che online sul sito filatelia.poste.it, la cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Mario Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio).

Fino al 3 giugno, inoltre, nei dieci “Spazio Filatelia” del territorio nazionale (Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia e Verona) sarà disponibile anche l’annullo speciale dedicato.

Per qualsiasi aggiornamento o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.