Casacalenda, iniziati i lavori di rifacimento della strada per la Riserva Naturale Bosco Casale

CASACALENDA – “Il giorno dell’anniversario del primo anno di questo nuovo mandato da Sindaka sono iniziati i lavori di rifacimento della strada che porta alla Riserva Naturale Bosco Casale. Un progetto su cui abbiamo investito, negli anni, le idee, le economie del comunità e tanto tanto lavoro. Sarà, dunque, sistemata la strada, il sentiero della riserva e anche l’area pic-nic della Fonte Mazzocca, da tempo abbandonata. Un progetto finanziato dalla Regione Molise e cofinanziato dal Comune di Casacalenda che è il primo dei grandi lavori che abbiamo programmato e che presto saranno cantierati”. Lo afferma sui social la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto.

“È stato un anno difficile e complesso e non posso dire che siamo vicini alla risoluzione di tutte le questioni sospese”, aggiunge. “Ma senza dubbio, con la squadra degli amministratori che ho accanto, stiamo lavorando costantemente, con tenacia e determinazione per risolvere problemi ordinari e straordinari. Il personale amministrativo è ormai ridotto ai minimi termini e il lavoro fatto per trovare e inserire nuove figure non ci ha dato, purtroppo, i risultati sperati. Ma non ci siamo mai fermati”.

È un periodo “difficile, questo, forse ancora più duro di quello vissuto con la crisi pandemica: le criticità e gli aumenti hanno colpito tutti; le famiglie, le imprese e la stessa gestione amministrativa che affronta, come tutti, la crisi dell’aumento dei costi che si ripercuote sulla possibilità di soddisfare tutte le richieste della cittadinanza. Una coperta sempre troppo corta. Ma non possiamo fare nessun passo indietro, nonostante le difficoltà. Perché questo è anche il momento di progettare per il futuro. Di progredire e di cambiare. I fondi che stiamo intercettando e i bandi del PNRR a cui stiamo partecipando potrebbero davvero dare un volto nuovo al paese e allo sviluppo territoriale. Incrociamo le dita e lavoriamo”, conclude la ‘sindaka’.