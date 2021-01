Casacalenda, la tradizione dei fuochi di Sant’Antonio Abate raccontata in un meeting on line

CASACALENDA – Sabato sera, 16 gennaio, a partire dalle ore 21, la sindaca uscente di Casacalenda Sabrina Lallitto è stata invitata a partecipare e raccontare della tradizione dei fuochi di Sant’Antonio Abate, ad un meeting on line. Un incontro/confronto tra regioni (Molise, Puglia, Abruzzo, Basilicata, Campania, Sicilia), e comunità, per raccontare il rito del fuoco e non solo.

“Ringrazio la Professoressa Letizia Bindi per avermi coinvolta in questo progetto e tutti i partecipanti che racconteranno la loro tradizione e devozione, tra riti sacri e pagani, dedicata al Santo”, dice la Lallitto. Per seguire in diretta la trasmissione basterà cliccare sul seguente link: www.youtube.com/santantuono.