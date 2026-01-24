Casacalenda, rottura sulla linea di approvvigionamento di MoliseAcque

CASACALENDA – “Si informano i cittadini residenti e serviti dalla conduttura e dal serbatoio idrico di San Vito che è stata rintracciata una rottura sulla linea di approvvigionamento di MoliseAcque. Sono stata contattata poco fa sia da Grim Scarl che da Molise Acque che mi hanno informata sulle prossime operazioni. Il serbatoio è pieno per cui non dovrebbe essere alcun disservizio. I lavori di riparazione sono fissati d’urgenza per domattina, domenica 25 gennaio”.

Così sui suoi canali social la sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto.