Investire sul patrimonio forestale, se ne parla a Sepino

SEPINO (CB) – “Il Molise sceglie di investire sul proprio patrimonio forestale come leva strategica di sviluppo, competitività e coesione territoriale. Le foreste non sono solo un bene ambientale, ma una vera e propria infrastruttura verde, capace di offrire servizi ecosistemici essenziali per l’intero Paese: tutela del suolo, mitigazione climatica, salvaguardia della biodiversità, economia locale e occupazione”.

Così il presidente dell’Uncem Molise, Candido Paglione. Di questo si è discusso ieri a Sepino in un convegno promosso dal Consorzio Forestale del Matese insieme a PEFC, UNCEM, Legambiente e Università del Molise. “Una giornata intensa e ricca di spunti, che ci affida una grande responsabilità: saper coniugare sostenibilità e produttività, valorizzando in modo consapevole l’immenso patrimonio boschivo che abbiamo”, conclude Paglione.