CasaPound in piazza per promuovere 2 progetti di legge regionale contro lo spopolamento

ISERNIA – Oggi, sabato 16 febbraio, CasaPound sarà in piazza della Repubblica dalle ore 17 alle 20 per la prima tappa di un tour regionale di raccolta firme per promuovere due progetti di legge regionale volti a contrastare il calo demografico della Regione: il Reddito Regionale di Natalità e l’Irpef ridotta per i Comuni montani.

“Di fronte ai drammatici dati su emigrazione e denatalità diffusi dagli istituti di rilevamento statistico, è nostro dovere agire”, afferma in una nota Agostino Di Giacomo (foto), esponente molisano di CasaPound.

“Il Molise – prosegue Di Giacomo – è la regione col tasso di natalità più basso d’Italia, e quella dove si emigra di più in rapporto alla popolazione. È quindi più che mai necessario che le istituzioni, e in primis la Regione, intervengano. Allo scopo di sollecitarle all’azione, porteremo in piazza le nostre proposte delle ultime elezioni regionali: il Reddito Regionale di Natalità, un incentivo di 500 euro a figlio mensili e non cumulabili da erogarsi alle coppie molisane, e l’Irpef progressivamente ridotta per i comuni montani, allo scopo di contrastare lo spopolamento delle aree interne”.

“Invitiamo tutta la popolazione a raggiungerci e a firmare – conclude – affinchè si possano portare queste due proposte concrete sul tavolo del consiglio regionale, e lanciare un messaggio chiaro alle istituzioni: i molisani vogliono continuare a vivere nella propria terra ed a fare figli, e di fronte all’attuale situazione di crisi chi governa ha il dovere di agire”.