Il 18 e 19 luglio torna Case Sparse Fest a Rocchetta a Volturno: concerti, trekking, arrampicate e DJ set nella cornice di Villa Neri

ROCCHETTA A VOLTURNO – Un festival che è molto più di musica: il Case Sparse Fest 2025, in programma venerdì 18 e sabato 19 luglio nella suggestiva Villa Neri, torna a raccontare il Molise attraverso arte, natura e relazioni. Organizzato dall’associazione Mainarde Lab, l’evento giunge alla sua quarta edizione e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate molisana.

Il nome “Case Sparse” richiama l’identità territoriale del luogo: una costellazione di abitazioni e sentieri che raccontano la storia del borgo e del suo spopolamento post-bellico. In questo scenario, il festival prende forma come un percorso immersivo tra concerti, escursioni, arrampicate, mercatini artigianali e degustazioni, valorizzando il patrimonio materiale e immateriale del territorio.

Programma musicale

Venerdì 18 luglio

21:30 – ‘O Rom

22:30 – Sabba Big Band

23:45 – DJ Set Mario Corbo

Sabato 19 luglio

05:30 – Corde Sciolte (concerto all’alba)

07:00 – Case Sparse Trek

17:00 – Prova di arrampicata

21:30 – Tartaglia Aneuro

22:30 – The Bongo Hop

23:45 – DJ Set Luca Vera

Esperienze outdoor

Il festival propone attività che valorizzano il contesto paesaggistico del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: trekking all’alba, arrampicate a Rocchetta Alta, visite al borgo fantasma e percorsi lungo antichi tratturi.

Cibo, artigianato e relax

Villa Neri ospiterà stand gastronomici, aree relax e mercatini, in un’atmosfera partecipativa dove non esiste distanza tra artisti e pubblico. Il festival si propone come modello di rigenerazione sociale e culturale, con attenzione alla sostenibilità e al dialogo con la comunità locale.

Un festival che è anche progetto Case Sparse Fest è un invito a rallentare, a riconnettersi con il paesaggio e con le persone. Un’occasione per vivere il Molise in modo autentico, lontano dai format ripetitivi e vicino alle radici.