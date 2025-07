Rocchetta: MoliseCinema celebra Elio Germano

Rocchetta a Volturno ospita apertura e chiusura di MoliseCinema 2025. Due serate evento con Elio Germano e i suoi film per raccontare l’Italia

ROCCHETTA A VOLTURNO – Il festival apre e chiude a Rocchetta a Volturno con due eventi speciali dedicati a Elio Germano Rocchetta a Volturno, 16 luglio 2025 – Sarà Rocchetta a Volturno ad aprire e chiudere l’edizione 2025 di MoliseCinema, il festival che da oltre vent’anni porta il grande cinema italiano e internazionale nei piccoli borghi del Molise, valorizzando territori, storie e culture spesso dimenticati. Due serate speciali, organizzate dal Comune di Rocchetta a Volturno in collaborazione con l’associazione MIA, che vedranno protagonista l’attore Elio Germano, attraverso due film che raccontano due volti dell’Italia, tra coscienza civile e potere.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 20 luglio 2025 alle ore 20:30, con l’incontro “Si parla di cinema con Federico Pommier”, direttore artistico di MoliseCinema. A seguire, la proiezione speciale di “Palazzina Laf”, film diretto e interpretato da Michele Riondino, che racconta una storia vera, intensa e drammatica, sul lavoro e sulla dignità umana.

Il festival tornerà a Rocchetta per la sua serata conclusiva il 24 agosto 2025, sempre alle ore 20:30, con un nuovo incontro con Federico Pommier e la proiezione del film “Berlinguer – La grande ambizione”, diretto da Andrea Segre e vincitore del David di Donatello 2025 per il miglior attore protagonista, Elio Germano, nei panni dello storico segretario del PCI. Due serate unite da un filo conduttore d’eccezione: Elio Germano, protagonista (sullo schermo) di entrambe le opere selezionate per raccontare, con sguardo civile e profondo, l’Italia di ieri e di oggi.

“È un onore per Rocchetta ospitare l’apertura e la chiusura di un festival così prestigioso come MoliseCinema” – dichiara il sindaco Paolo Gonnella – “Un riconoscimento al lavoro di chi crede che la cultura sia il motore per dare nuova energia ai nostri territori. Saranno due occasioni per sentirci comunità viva e proiettata verso il futuro”.

Le serate sono a ingresso libero e aperte a tutta la cittadinanza, ai turisti e a chiunque voglia vivere un’esperienza culturale autentica nel cuore del Molise. L’amministrazione comunale e il sindaco Paolo Gonnella ringraziano l’associazione MIA per il sostegno, le idee e l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento, e tutti i cittadini che con la loro partecipazione contribuiranno a rendere speciali queste due serate di cinema e comunità.