Cassetto digitale, in Molise ne fanno uso 10mila imprenditori

CAMPOBASSO – Sono 10mila gli imprenditori molisani che hanno aderito a ‘impresa.italia.it’, il servizio della Camere di Commercio (Cciaa), realizzato da InfoCamere, con cui i titolari e legali rappresentanti delle aziende possono accedere, scaricare e condividere, anche in mobilità e senza alcun costo, i documenti ufficiali della propria impresa presenti nel Registro delle imprese. E’ quanto si apprende dalla Cciaa Molise.

L’uso del servizio, fa sapere l’Ente camerale, è facile ed estremamente sicuro: l’accesso è consentito a titolari e rappresentanti legali ma anche, in modalità consultazione, alle persone con cariche nell’azienda previa autenticazione tramite identità digitale (Spid o Cns). “Il cassetto digitale – osserva la Cciaa Molise – non solo ha cambiato il modo di lavorare di chi lo usa, ma è anche diventata una best practice per la Pubblica Amministrazione per la costruzione di un ecosistema digitale sostenibile”.