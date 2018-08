Casteldelgiudice Buskers Festival 2018, il programma

Il festival internazionale dell’arte di strada e un’estate ricca di eventi nel borgo al confine tra l’Alto Molise e l’Abruzzo

CASTEL DEL GIUDICE – Il 12 agosto 2018 c’è il Casteldelgiudice Buskers Festival, ma per tutto il mese tante sono le iniziative nel borgo al confine tra l’Alto Molise e l’Abruzzo, tra cui un viaggio nel mondo del Rinascimento.

Castel del Giudice è pronta a distinguersi con tante iniziative che accompagneranno abitanti e turisti per tutto il mese di agosto. Evento di punta dell’estate è il Casteldelgiudice Buskers Festival, la terza edizione del festival internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise, che si terrà domenica 12 agosto 2018 con artisti, tra cui musicisti, clown, acrobati e grandi professionisti delle discipline dell’arte di strada provenienti dall’Italia e da varie località del mondo.

Il festival inaugura alle 16.00 con giochi e divertimenti per i bambini. Alle 18.00 apre l’area street food con numerosi food truck che prepareranno prelibatezze e piatti tipici molisani. Dalle 20.00 tra la piazza principale del paese e il suggestivo borgo dalle casette in pietra di Borgotufi ci saranno gli spettacoli degli artisti, che metteranno in scena performance e peripezie al limite del possibile.

Tra gli altri eventi dell’estate a Castel del Giudice, la mostra fotografica itinerante del fotografo Emanuele Scocchera. Tra le bellissime immagini, da ammirare passeggiando tra le vie del paese, anche momenti delle scorse edizioni del Casteldelgiudice Buskers Festival. La mostra inaugura il 7 agosto alle 17.30.

L’8 agosto, alle 21.30, c’è il concerto di Elena & Fabio Jazz Quartet. Il 9 agosto, alle 18.00, la presentazione del libro “La Rivoluzione delle Api” nella sala convegni di Borgotufi, a cui seguirà un aperitivo con degustazione di mieli e formaggi. Venerdì 10 agosto, la 29 esima Sagra della Pallotta, a partire dalle 20.00. L’11 agosto il concerto “Non solo Pooh”. Invece, il 13 agosto inaugura la mostra del cartoliniere Antonio Mascia alle 12.00, con un annullo speciale a cura delle Poste Italiane. Nel pomeriggio, “10 anni di Calcio a 5 a Castel del Giudice”, giornata evento con i giocatori del presente e del passato, fra sport, musica e convivialità. Il 14 agosto è la giornata dedicata a Legambiente, mentre di sera c’è il concerto di Remo Gentile, Mauro Petrarca e Andrea Ferrante con “la canzone d’autore italiana e internazionale”. Il 15 è la festa dell’Assunta. Il 16 c’è la festa della birra, con gli “Sfratthons” e Geoff Warren in concerto. Il 17 agosto è il momento del Teatro di Paglia con il cantautore Chris d’Eramo. Altro appuntamento da non perdere sabato 18 agosto, la sfilata rinascimentale tra le vie del borgo castellano (ore 19.00). Domenica 19 spazio al musical Notre Dame de Paris. Ultimo fine settimana il 1 e 2 settembre con musica e festeggiamenti in onore della Madonna in Saletta e San Rocco. Il programma dell’estate a Castel del Giudice è organizzato dal Comune di Castel del Giudice con la Pro loco G. Caldora.