Centri per l’Impiego: 26 assunzioni a tempo indeterminato in Molise

Pubblicati gli avvisi per 26 posti nei Centri per l’Impiego molisani. Domande entro il 23 agosto 2025 sul portale InPA e sito regionale

REGIONE – Con Determinazione del Direttore Generale n° 167 del 07-08-2025, sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive n. 26 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’amministrazione regionale per il potenziamento dei “Centri per l’Impiego”, ai sensi dell’art. 1, comma 258, della l. n. 145/2018.

Nel dettaglio:

• Avviso pubblico per l’assunzione di n° 3 unità di personale con profilo professionale “amministrativo contabile”;

• Avviso pubblico per l’assunzione di n° 3 unità di personale con profilo professionale “assistente sociale”;

• Avviso pubblico per l’assunzione di n° 3 unità di personale con profilo professionale “psicologo”;

• Avviso pubblico per l’assunzione di n° 11 unità di personale con profilo professionale “operatore mercato del lavoro”;

• Avviso pubblico per l’assunzione di n° 3 unità di personale con profilo professionale “tecnico informatico”;

• Avviso pubblico per l’assunzione di n° 3 unità di personale con profilo professionale “tecnico della comunicazione”.

L’Assessore al Lavoro, Gianluca Cefaratti, esprime soddisfazione in merito a questi nuovi avvisi che erano stati annunciati, lo scorso mese di dicembre, in occasione della presa di servizio delle prime 28 unità di personale assunte a tempo pieno e indeterminato, a seguito della procedura concorsuale avviata nel 2021, presso i Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli.

Le risorse finanziare necessarie alla copertura economica delle procedure concorsuali sono

assegnate alla Regione Molise dal Ministero del Lavoro. La determinazione è pubblicata, con tutti gli allegati, sul portale unico del reclutamento InPA, nonché, sul sito web dell’Amministrazione regionale sezione Albo pretorio e Amministrazione trasparente > bandi e concorsi.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al prossimo 23 agosto 2025.