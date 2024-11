Chiusure serbatoi a Campomarino e Portocannone 26-29 novembre

CAMPOMARINO – La Grim Scarl informa gli utenti dei comuni di Campomarino e Portocannone che, a dei seguito delle comunicazioni di riduzione dell’apporto idrico for­nito da ASR Molise Acque, conseguente al calo dell’erogazione delle sorgenti e dell’impossibilità di una maggiore fornitura, saranno operate le seguenti chiusure sui serbatoi a servizio dei Comuni sopra indicati:

– dalle ore 23:00 del 26/11/2024 alle 05:00 del 27/11/202

– dalle ore 23:00 del 27/11/2024 alle 05:00 del 28/11/2024

– dalle ore 23:00 del 28/11/2024 alle 05:00 del 29/11/2024

Gli orari ed i giorni di chiusura necessari a gestire la risorsa idrica saranno aggiornati con continuità mediante pubblicazione su sito istituzionale della GRIM Scarl e a mezzo stampa.

Quanto sopra si rende necessario in virtù delle pre­visioni tecniche elaborate in considerazione dei flus­si idrici in entrata garantiti da Molise Acque ad oggi che se confermate, garantiranno le sopracitate chiu­sure.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invita a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.