Ci sono le comunali: 35mila molisani alle urne, coinvolti 14 centri

CAMPOBASSO – Sono poco più di 35mila i molisani chiamati alle urne oggi e domani (domenica 14 e lunedì 15 maggio) per le elezioni amministrative. Complessivamente 14 i Comuni interessati dalla tornata elettorale: 9 in provincia di Campobasso e 5 in quella di Isernia. Il centro più grande è Venafro con 9.867 aventi diritto al voto, il più piccolo è Castelpizzuto (241 votanti). Le sezioni sono complessivamente 40, le liste presentate 66 (la metà di queste, 33, sono composte da non residenti). Negli aventi diritto al voto (35.640) sono inclusi anche i residenti all’estero.

Questa la lista completa dei Comuni alle urne dal più grande al più piccolo con i relativi votanti: Venafro (9.867), Larino (6.589), Guglionesi (5.259), Vinchiaturo (3.614), Montaquila (2.314), Oratino (1.737), Sessano del Molise (1.150), Montorio nei Frentani (946), Belmonte del Sannio (928), Macchia Valfortore (852), Ripabottoni (842), Campochiaro (660), Salcito (641), Castelpizzuto (241). I seggi saranno aperti oggi (domenica) dalle 7 alle 23 e domani (lunedì) dalle 7 alle 15. Subito dopo ci sarà lo scrutinio.