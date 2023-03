Ciaspolata dedicata alle donne e altre escursioni in Molise (6-12 marzo)

REGIONE – Nella settimana della festa della donne, Attraverso il Molise organizza una ciaspolata esclusiva nella giornata a loro dedicata. Per il resto, tante altre belle occasioni per uscire all’aria aperta. Ecco il programma dal 6 al 12 marzo (in basso anche l’immagine):

MERCOLEDÌ 8

Ciaspolata delle donne al tramonto – h 18.00, Campitello Matese (CB)

SABATO 11

Ciaspolata alla sorgente Capo d’Acqua – h 10.00, Campitello Matese (CB)

Ciaspolata nel bosco degli Abeti Soprani – h 10.00, Pescopennataro (IS)

Ciaspolata al tramonto nella Valle dei Lupi – h 17.30, Roccamandolfi (IS)

Escursione in motoslitta – h 9.30-16.00, Pescopennataro (IS)

DOMENICA 12

Ciaspolata panoramica sul Matese – h 9.30, Campitello Matese (CB)

Ciaspolata su Monte Campo – h 9.30, Capracotta (IS)

Escursione in motoslitta – h 9.30-16.00, Pescopennataro (IS)

TUTTI I GIORNI

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli – h 10.30-15.30, Sant’Agapito (IS)

Volo in parapendio sulla Valle del Trigno – h 10.00-16.00, Montefalcone (CB)

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo – h 10.30, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate – h 10.30, Carpinone (IS)

Tutte le attività sono rivolte principalmente ai soci, ma chiunque può iscriversi o anche solo partecipare, sia in gruppo sia singolarmente, previa prenotazione. Inoltre, su richiesta, Attraverso il Molise organizza attività specifiche anche per piccoli gruppi.

Gli organizzatori forniranno ai partecipanti le attrezzature necessarie al momento dell’escursione.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.