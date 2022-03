Ciaspolate sulla neve e altri eventi nel weekend del 19-20 marzo in Molise

REGIONE – Sempre più ricco il programma dell’associazione di guide escursionistiche Attraverso il Molise. Questa settimana non mancano le consuete ciaspolate sulla neve, che vanno avanti finché la stagione lo consente. Inoltre, sempre nel weekend, gli organizzatori accompagneranno i loro ospiti in passeggiate in vigna e tra i boschi alla ricerca del tartufo, o in canoa sul Lago del Matese. Tutte le info su questi e altri appuntamenti sono dettagliate di seguito.

SABATO 19 marzo:

• Alla ricerca del tartufo con degustazione – Appuntamento alle 10.00 a Busso

• Avventura in motoslitta a Pescopennataro – Appuntamento alle 9:30, 11:00, 14:00 e 17:00

• Ciaspolata al tramonto in Alto Molise – Appuntamento alle 16.00 a Pescopennataro

DOMENICA 20 marzo:

• Ciaspolata tra i paesaggi incantati del Matese – Appuntamento alle 9.30 a Campitello Matese

• Passeggiata in vigna durante la potatura della vite, con degustazione di Tintilia – Appuntamento alle 10.00 a Baranello

• Canoa sul lago del Matese – Appuntamento alle 10.00 sul Lago del Matese o alle 9.00 a Bojano

• Avventura in motoslitta a Pescopennataro – Appuntamento alle 9:30, 11:00, 14:00 e 17:00

Inoltre, ogni giorno Attraverso il Molise organizza tante attività per chiunque voglia avventurarsi tra i paesaggi variegati che la nostra terra offre.

Ecco il dettaglio delle attività in programma tutti i giorni della settimana, inclusi i weeked:

• Trekking sul Ponte Tibetano. Appuntamento a Roccamandolfi alle 10:00

• Escursione su Jeep 4×4. Appuntamento a Isernia alle 10:00

• Escursione a cavallo sui Colli del Matese. Appuntamento a Sant’Agapito alle 10.00 e alle 15.00

• Parapendio sulla Valle del Trigno. Appuntamento alle 11:00

Per partecipare è necessaria la prenotazione, anche in gruppo. Le adesioni sono aperte a tutti, esperti e principianti. Le attrezzature necessarie per svolgere le attività saranno fornite dagli organizzatori il giorno stesso dell’incontro.

Per informazioni, chiarimenti e prenotazioni basta rivolgersi al numero 328 471 8018, anche tramite WhatsApp, o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org