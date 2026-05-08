CAMPOBASSO – Cambio al vertice di Coldiretti Molise. Franco Dell’Acqua è il nuovo direttore regionale, nonché provinciale di Campobasso e Isernia, del maggiore sindacato agricolo nazionale e regionale. Materano, avvocato, già Ufficiale Commissario della Difesa, poi Dirigente di Confindustria Basilicata, Commissario Straordinario presso l’ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) di Basilicata e dirigente di numerose aziende, Dell’Acqua è entrato in Coldiretti il 1° gennaio 2021, dapprima come funzionario in Coldiretti Basilicata e successivamente come Direttore provinciale di Coldiretti Taranto e Coldiretti Brindisi.

Nel corso della sua lunga e variegata carriera il neodirettore ha acquisito particolare esperienza anche in materia di direzione di strutture organizzative complesse e nella implementazione e gestione di strumenti di leadership, nell’ambito del project management e coordinamento di team di lavoro e sistemi organizzativi complessi, mettendo a disposizione dell’Organizzazione le sue molteplici competenze acquisite negli anni.

Franco Dell’Acqua subentra ad Aniello Ascolese, alla guida dell’Organizzazione in Molise negli ultimi otto anni. Un periodo, questo, che ha coronato la sua lunga e brillante carriera ai vertici delle Federazioni Coldiretti in numerose regioni italiane: dalla Puglia alla Calabria, dalla Basilicata, alla Campania, passando per la Toscana. Insieme a tutta la struttura ha concorso al superamento del periodo commissariale, riconsegnando nelle mani degli agricoltori Soci la guida dell’Organizzazione. Numerosi i risultati di carattere economico e sindacale raggiunti in questi anni da Ascolese che ha raccolto unanime stima e apprezzamento dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni ai vari livelli.