Tra gli eventi dell’8 maggio presentazioni di libri, concerti, teatro, cinema, festival musicali e celebrazioni di San Michele diffuse

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, venerdì 8 maggio, Campobasso e il Molise si muovono tra libri, teatro, cinema, festival musicali e tradizioni patronali, con appuntamenti che attraversano cultura contemporanea, memoria storica e riti identitari.

Alle 18:00, Campobasso apre il pomeriggio con la presentazione del libro Fischiava il vento. Una storia sentimentale del comunismo italiano di Claudio Caprara alla Libreria Risguardi, con un dialogo che coinvolge Norberto Lombardi e Giovanni Mancinone. Sempre in città proseguono gli appuntamenti del Festival Percussioni al Conservatorio “L. Perosi”, mentre all’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Petrone va in scena la commedia Before Shakespeare. Alle 19:00, al Palazzo GIL, spazio al cinema con la proiezione speciale di Gloria!.

A Isernia continua fino al 9 maggio il festival di poesia contemporanea Fatti Viva, mentre l’Auditorium Unità d’Italia ospita un nuovo evento dedicato a Gloria!, tra musica, cultura e narrazione.

Il territorio si accende anche con le celebrazioni patronali: a San Giuliano del Sannio alle 16:00 sfila la tradizionale parata dei Fucilieri di San Nicola; a Baranello proseguono le festività di San Michele Arcangelo con fiera‑mercato, celebrazioni e il concerto dei Collage alle 21:30; a Monteroduni e Frosolone si rinnovano i riti dedicati all’Arcangelo; ad Aquevive Collecroce la festa si colora di musica anni ’70, ’80 e ’90; a Ferrazzano la serata si tinge di rock’n’roll anni ’50 con i The Fuzzy Dice.

Chiude il quadro Vinchiaturo, con un convegno dedicato ad ambiente, agricoltura e tutela delle risorse idriche, tema centrale per il territorio.

MOSTRE

Fino al 20 maggio la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso

GLI ALTRI EVENTI DELL’8 MAGGIO

Campobasso

Alle ore 18:00, presso la Libreria Risguardi, si terrà la presentazione del libro “Fischiava il vento. Una storia sentimentale del comunismo italiano” di Claudio Caprara. L’autore dialogherà con Norberto Lombardi e Giovanni Mancinone.

Prosegue fino al 9 preso l’Auditorium “Adriano Lualdi” del CVonservatorio Persia il Festival “Percussioni”

Alle 18 presso l’Auditrorium dell’Istituto Comprensivo Petrone va in scema la commedia “Before Shakespeare”

Alle 19, presso l’Auditorium “A. Giovannitti” – Palazzo GIL, proiezione speciale di Gloria!

Isernia

Prosegue fino al 9 “Fatti viva”, Festival della poesia contemporanea

All’Auditorium Unità d’Italia, è in programma l’evento “Gloria!”, un mix di cultura, festival e musica.

San Giuliano del Sannio: Alle ore 16:00 si svolge la tradizionale parata dei Fucilieri di San Nicola, un evento culturale con radici storiche profonde.

Baranello: Proseguono le festività per San Michele Arcangelo con una fiera-mercato, celebrazioni religiose e processioni e concerto dei Collage alle 21:30 in Piazza Santa Maria

Monteroduni: Alle ore 17:30 ha luogo la festa in onore di San Michele Arcangelo con eventi in piazza.

Vinchiaturo: Convegno sui temi dell’ambiente e dell’agricoltura locale, con focus sulla tutela delle risorse idriche.

Monteroduni: Ore 17:30, festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo.

Aquevive Collecroce: Festa di San Michele Arcangelo. In serata musica Anni 79, 80 e 90 in occasione della Band del Divertimento

Frosolone: L Liavr di San Mchel in occasione della Solennità di San Michele Arcangelo

Ferrazzano: Festività in onore di San Michele Arcangelo a in serata musica Anni ’50. In compagnia dei The Fuzzy Dice, con il loro repertorio rock’n’roll e vintage

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 maggio

Festa in onore di Santa Lucia a Macchiagodena

Alle 18:00, la Fondazione Molise Cultura a Campobasso ospiterà la presentazione del volume “I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista” di Giuseppe Tabasso,

10 maggio

Bicincittà a Campobasso

Festa in onore di Santa Lucia a Macchiagodena

Ripamolisani: sale 17 Fesra della Sacra Sindone

Alle 18 al Teatro Fulvio di Guglionesi la Compagnia La Bottega dell’Attore porta in scema “Eclissi di maggio”

Alle 18.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena la commedia “Filomena Marturano”

Alle 18.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Giuda…analisi di un tradimento”

Alle 21,30 Majamme live in Piazza Roma a Fossalto

11 maggio

Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Giuda…analisi di un tradimento”

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli