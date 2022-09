Comoverão con Simona Boo in concerto al Barrique Bar di Isernia

ISERNIA – Simona Boo, la voce dei 99 Posse, torna in Molise per i live del Barrique Bar di Isernia, dopo il grande successo di quest’estate a Campitello Matese al Festival Vitamina M. Ad Isernia, il 30 Settembre, serata di chiusura del progetto musicale dei live d’estate “We Live Barrique” siglati dalla direzione artistica del pianista Simone Sala.

In una location simbolo del centro storico pentro di Isernia il BarriqueBar & Bistrot, alle ore 21.00 esibizione live dei Comoverão: la voce dei 99 POSSE Simona Boo e Diego Imparato. Un live music in un locale cult della movida isernina, un’occasione di incontro tra arte e spettacolo in un setting d’eccellenza: cucina tipica rivisitata, degustazione vini e prodotti tipici, cocktails & spirits.

Il duo è l’equilibrata sintesi tra ricercatezza, qualità e semplicità aderente al sound della musica brasiliana e sempre fedele alla potenza struggente di Pino Daniele. Simona e Diego, una scommessa vincente del maestro Sala, consentiranno il dialogo armonioso tra suoni e versi di diversi Continenti che attraverso l’onda della musica faranno delle culture un punto d’incontro.

Dopo il successo, a Campitello Matese, con il concerto all’alba, monito di apertura dell’arena rurale del Festival del Turismo Esperienziale di Vitamina M: il grande ritorno della voce graffiante di Simona Boo insieme al basso di Diego Imparato, per inondare di musica ed infondere di emozioni vibranti la città di Isernia.

Simona Boo è la vocalist dall’anima jazz, dalle corde partenopee e con la passione per il reggae che nel 2015 sigla il patto d’ingresso con lo storico gruppo napoletano di Rap e Ragamuffin dei 99 POSSE. Fondatrice del Cultural Boo Team, ha lanciato quest’anno l’album inedito “FUJE”. Vanta collaborazioni con il percussionista Merolla, con il produttore discografico Dennis Bowel. Nel 2014 è la voce della cover di Pino Daniele ed anche quella del progetto “Jazz Ideas & Songs“. Nel 2016 apre il tour insieme ai Subsonica ad Agnano. Attualmente è in tour con l’orchestra Internazionale di Piazza Vittorio, nel ruolo di Donna Anna nelle scene del Don Giovanni di Mozart. Appassionata di Bossa Nova e con un’innata pronuncia portoghese, fonda nel 2011, il duo di musica brasiliana “Comoverão” con Diego Imparato, performer nel tempio del jazz mondiale: il Blue Note di New York. Bassista e contrabassista che negli anni ha preso parte in diversi festival nazionali ed internazionali, fino ad arrivare ad esibirsi con Mike Mainieri e Steve Slagle, a promuovere insieme a Brugnano ed Onorato un club tour in Pensilvenia, New Jersey e New York.

Il duo dei Comoverão porterà ad Isernia la sua musica: un ponte tra Napoli ed il Brasile nella cornice del BarriqueBar & Bistrot.