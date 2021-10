Comunali Molise, 30 centri tornano alle urne

CAMPOBASSO – Sono 30 i centri molisani che vanno alle urne domani e dopodomani per le Amministrative. Erano in origine 31, ma a Chiauci, piccolo centro della provincia di Isernia, le consultazioni non si terranno perché nessuno si è candidato. Il paese è dunque commissariato fino al nuovo turno elettorale del prossimo anno. I molisani chiamati alle urne sono poco più di 57mila.

Tra i Comuni interessati alla tornata elettorale il più grande è Isernia, con poco più di 19mila aventi diritto al voto (l’unico al di sopra dei 15mila abitanti e dove è quindi possibile il ballottaggio), il più piccolo è invece Molise con poco più di 150 elettori. In provincia di Campobasso si vota in 14 Comuni: Baranello, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardiaregia, Matrice, Molise, Morrone del Sannio, Portocannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi.

In provincia di Isernia, oltre che nel capoluogo, si vota invece in altri 15 Comuni: Acquaviva d’Isernia, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carpinone, Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Forlì del Sannio, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Pizzone, Roccamandolfi e San Pietro Avellana. Tra questi centri cinque tornano alle urne senza avere il sindaco uscente ancora alla guida del Comune. A Casacalenda è venuta meno la maggioranza che nel 2019 aveva eletto Sabrina Lallitto, il Comune è attualmente commissariato e si torna al voto in anticipo.

A Rotello nei mesi scorsi è deceduto il sindaco Michele Miniello, che era stato eletto nel 2019 e dunque si va alle urne con due anni e mezzo di anticipo. A Monteroduni le elezioni del 2019, vinte da Custode Russo con appena un voto di vantaggio sulla lista concorrente, sono state annullate dal Consiglio di Stato. Anche a Pettoranello si era votato nel 2019, ma qui si torna alle urne perché con le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali il municipio è stato commissariato. Infine il caso di Pizzone, dove si va al voto alla scadenza naturale del mandato, ma il paese da alcuni mesi è retto da un commissario perché l’amministrazione uscente non ha approvato il bilancio.