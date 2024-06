‘Comuni rinnovabili’, Morrone del Sannio tra i più virtuosi

CAMPOBASSO – Morrone del Sannio è tra i primi dieci comuni d’Italia inseriti nel Rapporto ‘Comuni rinnovabili 2024’ di Legambiente tra quelli più virtuosi per quanto riguarda l’eolico. La distribuzione della potenza installata, pari 49,9 megawatt, registra per ogni abitante 95,2 kilowatt. La popolazione del paese molisano censita nel Rapporto è di 524 abitanti.

“In Italia dopo 12 anni – si legge nel documento – tornano a crescere le fonti energetiche rinnovabili con 5,79 Gw di nuove installazioni nel 2023. Una crescita importante, ma ancora non sufficiente per raggiungere gli obiettivi 2030”. In Molise, per quanto riguarda la distribuzione delle rinnovabili, al primo posto c’è l’eolico (406,9 Mw), poi il fotovoltaico (208,2 Mw), l’idroelettrico (93,7 Mw) e il bioenergetico (34,4 Mw). Il totale della produzione è 743,2 Mw, pari a 2,6 kw per abitante.