“Con il calcio. Oltre il calcio”: successo per il Monopoli

CAMPOBASSO – Oltre 200 ragazzi connessi da tutta Europa hanno partecipato alla seconda edizione online del Torneo Nazionale del Corpus Domini. La pandemia non è riuscita ad interrompere una tradizione che si rincorre da 28 stagioni. L’edizione 2021 è stata organizzata in anticipo rispetto al tradizionale fine settimana del Corpus Domini: il contest è parte integrante del progetto “Con il calcio. Oltre il calcio”.

Polisportiva Acli Campobasso

Polisportiva San Pietro e Paolo Termoli

Pescara Calcio

F.C. Pro Vercelli 1892

S.S. Monopoli 1966

ASD Virtus Ortona Calcio

Frosinone Calcio

Biagio Nazzaro Chiaravalle

ASD Contea Normanna

ACSD ETRA Barletta 2008

Pol. D. Città di Segrate

CalcioCavallo F.C. Molise

Club de Fútbol Rayo Majadahonda

Ludwigshafener SC

Oud-Heverlee Leuven

FC Gran Canaria

sono le formazioni che si sono date battaglia virtualmente per aggiudicarsi il primo posto, con un giovane rappresentante a difendere i colori sociali in appassionanti. Le partite finali, (trasmesse in diretta sul profilo Instagram del progetto instagram.com/conilcalciooltreilcalcio), hanno decretato il seguente podio:

1) S.S. Monopoli 1966

2) Polisportiva San Pietro e Paolo Termoli

3) Pol. D. Città di Segrate

Il Monopoli Calcio, pertanto si aggiudica la vittoria finale. Fa seguito alla vittoria guadagnata sul campo, nell’ultima edizione giocata in presenza, nell’edizione 2019.

I ragazzi che hanno rappresentato i loro club nella competizione, riceveranno in premio dei buoni vacanza (per mare o montagna) spendibili in Molise, Per il quarto classificato, il rappresentante del Frosinone Calcio un esclusivo e interessante premio: l’ “S.O.S. CHIAMA MAMMA O PAPA’ dell’ Associazione Il Principe Mattia Perini è un app salvavita creata appositamente per i ragazzi. Le Acli Calcio di Campobasso con questa iniziativa, vuole trasmettere un messaggio di fiducia e di rinnovata ambizione confidando in una quanto più prossima riapertura alle attività sportive.