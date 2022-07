Concerto di Luca Ciarla e Antonio Forcione a Trivento per Roccamorgia

TRIVENTO – Appuntamento con la quarta giornata della manifestazione “Rocciamorgia – il Molise di Mezzo tra arti e cultura”. Il 23 luglio, lungo la scalinata San Nicola a Trivento, a partire dalle 21.30, buona musica con il concerto di Luca Ciarla e Antonio Forcione. Una serata che sarà allietata dalla maestria dei due artisti che attraverso la passione unita al talento riusciranno a tirare fuori forti emozioni.

Antonio Forcione, definito uno dei musicisti più versatili, con la sua chitarra riesce a narrare la sua musica attraverso diversi linguaggi. Passione, determinazione e talento fanno in modo che dal suo strumento possa tirare fuori un mix di virtuosismi, ritmi impetuosi e anche sana ironia. I suoi 18 album e i numerosi riconoscimenti lo hanno reso nel tempo un artista molto amato. Le sue turnèe poi lo hanno portato a girare il mondo dal Sud Africa all’Australia, dal Giappone alla Jamaica, e poi negli Stati Uniti e in diversi Paesi d’Europa.

A Trivento si esibirà con il molisano Luca Ciarla, violinista creativo e sorprendente che riesce anch’esso con talento e passione, a raccontare diversi generi e disegnare un percorso musicale innovativo fatto di magica seduzione acustica in perfetto equilibrio tra scrittura, improvvisazione, tradizione e contemporaneità. Si è esibito con successo in festival di musica jazz, classica e mondiale e in una serie di concerti in quasi 70 paesi nel mondo; dal Montreal Jazz Festival all’Hong Kong Performing Arts Centre, dal Celtic Connections in Scozia, al Villa-Lobos Festival di Rio de Janeiro, dal Melbourne Jazz Festival, all’Auditorium Parco della Musica in Italia.

La quarta giornata della manifestazione culturale dedicata alle aree interne e al territorio del Molise centrale, dunque sarà dedicata alla musica.

L’evento di promozione enogastronomica con produttori molisani, prevista nel pomeriggio, è stata annullata per motivi organizzativi e sarà recuperata in un’altra data da definire.