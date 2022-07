Concorso MArteLive 2022: il 15 luglio ultimo giorno per partecipare

Si avvia alla conclusione il lungo percorso di selezione artistica di MArteLive in tutta Italia ed Europa che porterà i migliori artisti selezionati al grande evento finale di ottobre a Roma. Il 15 luglio 2022 è l’ultimo giorno utile per iscriversi e partecipare alla prossima Biennale MArteLive prevista dal 18 al 23 ottobre a Roma e in tutte le province del Lazio. L’edizione 2022 sarà speciale perché per la prima volta parteciperanno artisti provenienti da tutta Europa. Le semifinali regionali molisane, a cura di Pachamama, sono previste per questa estate e vedranno la partecipazione dei migliori artisti selezionati in questi ultimi 2 anni.

L’obiettivo di MArteLive è quello di scoprire e favorire giovani artisti emergenti under 39 e promuovere il lavoro sulla scena artistica contemporanea nazionale, realizzando uno “spettacolo totale” che coinvolge 16 categorie artistiche: musica, dj, teatro, moda, circo contemporaneo, street-art, danza, pittura, scultura, cinema, videoclip, videoarte, fotografia, artigianato, illustrazione grafica e letteratura.

Sono oltre 100 i premi in palio offerti direttamente da MArteLive e dai numerosi partner nazionali e internazionali del progetto. I partecipanti potranno vincere contratti di management, produzioni discografiche, pubblicazioni di libri, ingaggi, borse di studio, residenze artistiche, organizzazioni di mostre personali e collettive, partecipazioni a festival partner e molte altre opportunità.

Tutte le opere e le performances ammesse al concorso devono essere rigorosamente originali, pena l’esclusione dal concorso. Il concorso è provvisto di una giuria popolare e di una giuria di qualità, accuratamente selezionata dai referenti regionali per ogni sezione.

In attesa di ricevere tutte le iscrizioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito molise.martelive.it e la nostra pagina Facebook @MArteLiveMolise.