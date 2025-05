Conferenza stampa conclusiva del Progetto Agrismart

TERMOLI – Conto alla rovescia per la conferenza stampa di bilancio del Progetto AGRISMART, che si terrà mercoledì 21 maggio alle ore 11 nell’Aula Adriatico dell’Università degli Studi del Molise, sita in via Duca degli Abruzzi n. 67 a Termoli.

L’incontro, cui prenderanno parte la Direttrice dell’ente di formazione “Scuola e Lavoro”, Patrizia Santella, il Direttore regionale Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, e il Prof. Luigi Mastronardi, docente associato di Bioscienze e Territorio dell’Unimol, fornirà l’occasione per presentare i risultati raggiunti nel corso del Progetto, condividere le evidenze emerse durante il percorso di monitoraggio e riflettere sull’impatto delle attività realizzate a supporto delle imprese agricole molisane.

AGRISMART è un progetto realizzato in partenariato tra l’ente di formazione Scuola e Lavoro, Coldiretti Molise e Impresa Verde Molise S.r.l. (Società di servizi di Coldiretti Molise). Finanziato dalla Regione Molise, nell’ambito delle attività previste dal PSR Molise 2014–2022, AGRISMART ha consentito di fornire supporto alle aziende agricole e zootecniche che operano in regione mediante azioni “informative”, con seminari su varie tematiche, e “dimostrative” grazie a visite e/o eventi in azienda. Un’attività articolata che ha promosso l’adozione di pratiche innovative e sostenibili in grado di favorire un’agricoltura sempre più consapevole, competitiva e in dialogo con le nuove sfide ambientali e tecnologiche.