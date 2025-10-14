Confimi Molise: nuova rete per le PMI manifatturiere

Nasce Confimi Molise: sostegno, innovazione e rappresentanza per le piccole e medie imprese del territorio. Antonio Lucio Valerio alla guida

ISERNIA – Confimi Industria sbarca ufficialmente in Molise con la nascita di Confimi Molise, l’associazione territoriale dedicata a rappresentare e valorizzare le piccole e medie imprese della regione. La nuova realtà nasce dall’impulso dell’imprenditore Antonio Lucio Valerio, alla guida dell’ azienda RES S.p.A., tra le prime imprese molisane ad aver raggiunto la quotazione in Borsa, con una visione fortemente orientata all’innovazione e alla crescita sui mercati nazionali e internazionali.

L’obiettivo è chiaro: dare forza, supporto e visibilità alle aziende molisane, creando una rete solida capace di dialogare con le istituzioni, favorire lo sviluppo economico e accompagnare le imprese nei processi di trasformazione.

“Il Molise è una terra ricca di imprenditori coraggiosi, che hanno saputo mantenere viva l’economia locale anche nei momenti più difficili” – dichiara Antonio Lucio Valerio, Presidente di Confimi Molise – “Con Confimi Molise vogliamo offrire loro una casa comune, uno spazio di rappresentanza e di servizi concreti, costruito su misura delle esigenze delle PMI del nostro territorio”.

Tra gli associati molisani, figurano i massimi esponenti nei settori alimentare, digitale, sanità, edilizia e multiservizi, a conferma della volontà di costruire una rappresentanza trasversale, forte e orientata al futuro. Confimi Molise sarà punto di riferimento per le imprese manifatturiere e per i servizi connessi all’impresa, e si inserisce nella rete nazionale di Confimi Industria, organizzazione che oggi rappresenta oltre 45.000 imprese italiane, sotto la guida dell’industriale bergamasco dell’alluminio Paolo Agnelli.