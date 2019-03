REGIONE – Il Presidente Vincenzo Longobardi: “C’è sempre del coraggio e una straordinaria capacità di guardare al futuro, dietro un nuovo investimento. Se poi lo si realizza nel Mezzogiorno d’Italia, questo coraggio e questa visione strategica meritano davvero un grande plauso. É quanto sento oggi di rivolgere alla famiglia Ricci, all’imprenditore Marciano e alle sue figlie Sabrina e Mirella, anche a nome di tutti i colleghi di Confindustria”. Queste le parole del Presidente di Confindustria Molise Vincenzo Longobardi.

“Per la nostra organizzazione – aggiunge Rino Morelli Presidente della sezione Turismo di Confindustria Molise – il turismo rappresenta da sempre un asset strategico su cui investire, soprattutto in Italia. Tant’è che da anni sosteniamo l’idea che “industria e turismo” possono convivere, ovviamente nel rispetto delle regole, delle autorizzazioni e all’insegna di una economia circolare che fa del territorio in cui si opera un elemento di ricchezza e non un ostacolo”.

“Sono perciò orgoglioso ed entusiasta del progetto di ampliamento realizzato dalla famiglia Ricci, da tempo nostri iscritti a Confindustria, nella Fonte del Benessere-Centro Messegué di Castelpetroso. Posso affermare – conclude il Presidente Longobardi – che una realtà turistico-ricettiva di così alto profilo rappresenti un indubbio valore per tutto il territorio e un esempio da seguire per quanti già operano in questo settore. Sono certo che il gradimento degli ospiti ripagherà i Ricci dell’investimento fatto, rilanciando in tutti loro, che hanno nel dna “l’essere imprenditori”, il raggiungimento di nuovi e più grandi traguardi”.