Consiglio regionale, ecco il Garante per i diritti delle persone anziane

CAMPOBASSO – Il consiglio regionale del Molise apre la strada ad una nuova figura di ‘garanzia’. La quarta commissione consiliare, presieduta da Nicola Cavaliere, ha infatti licenziato con parere favorevole la proposta di legge a firma dei consiglieri della maggioranza di centrodestra, Quintino Pallante, Fabio Cofelice e Stefania Passarelli, che prevede l’istituzione del ‘Garante per i diritti delle persone anziane’.
Il via libera, a maggioranza, è arrivato con l’astensione dei consiglieri di opposizione Andrea Greco e Alessandra Salvatore. L’iniziativa legislativa passa ora all’esame dell’assemblea per le determinazioni conclusive.