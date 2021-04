Convegno Italia&Africa su volontariato e solidarietà a Genova

Il CSV Molise contribuisce a creare un ponte Italia-Africa insieme al Consorzio SPeRA. L’obiettivo è mettere in contatto imprese, enti e volontari per istituire una rete di solidarietà

CAMPOBASSO – Mettere in contatto le aziende e le istituzioni italiane con le associazioni di volontariato, che da anni si impegnano nel portare aiuti in Africa al fine di creare una sorta di rete di sostegno alle popolazioni svantaggiate del mondo. Questo è l’ambizioso obiettivo del Consorzio SPeRA, organizzazione che comprende 50 associazioni della Liguria e del basso Piemonte e che, tramite CSVnet, ha coinvolto i Centri di servizio di tutto il Paese in un progetto specifico.

Il CSV Molise ha accolto immediatamente l’invito a illustrare i dettagli di questa opportunità agli enti del Terzo Settore della regione che operano in Africa, organizzando un incontro conoscitivo tra il Consorzio genovese e alcune associazioni che promuovono azioni di volontariato nei Paesi africani o che indirettamente curano le tematiche di immigrazione e assistenza alla popolazione africana a distanza. All’evento svoltosi online hanno partecipato le associazioni ‘Oltre la Vita’ di Isernia, ’Aps Salam’ di Termoli, ‘Actionaid Molise’, ‘Dalla parte degli ultimi’ e ‘Liberi di essere’ di Campobasso. Alla presenza di Edoardo Berti Riboli e di Mauro Pagnotta, rispettivamente presidente e segretario del Consorzio SPeRA, le cinque organizzazioni molisane hanno spiegato le iniziative allestite in questi anni in vari angoli dell’Africa e i risultati ottenuti in termini di benefici apportati a varie popolazioni.

I feedback raccolti dal CSV Molise e dagli altri 30 Centri di servizio che hanno aderito al progetto saranno al centro del convegno nazionale dal titolo ‘Italia&Africa’ in programma il 7 e l’8 maggio prossimi. La due giorni di webinar, organizzata dal Consorzio SPeRA insieme con CSVnet, ha un doppio intento: gettare le basi per la realizzazione di un ponte ideale tra Italia e l’Africa subsahariana grazie alla solidarietà e lanciare proposte che creino una sinergia tra le realtà operanti in quelle zone difficili. Saranno presenti tante associazioni laiche, diocesi e istituti missionari, università, rappresentanti del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Confindustria Genova e di alcune imprese italiane già presenti sul territorio africano.

«In questi mesi il Consorzio ha contattato tutti i CSV e ha organizzato una ventina di riunioni ‘virtuali’ cui hanno partecipato più di 30 Centri di servizio in 16 regioni e almeno 150 associazioni – le parole del presidente nazionale di CSVnet Stefano Tabò, che parteciperà ai lavori del 7 maggio-. Molte di queste hanno inoltre compilato il questionario proposto da SPeRA per conoscere le conseguenze della pandemia sullo svolgimento dei loro progetti. Ringrazio quindi i CSV per la collaborazione».

PROGRAMMA

Venerdì 7 maggio

9.45

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Edoardo Berti Riboli – Presidente Consorzio SPeRA e Medici in Africa

Stefano Tabò – Presidente CSV Net

10.00

PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI LAICHE ITALIANE

Coordinano:

Mariapia Caprini – Cooperativa Minerva

Diego Dighero – Medici in Africa

Pietro Pero – Tumaini

11.30

PROGETTI DELLE DIOCESI E DEGLI ISTITUTI MISSIONARI

Coordinano:

Suor Paola Moggi – Missionaria Comboniana e Direttrice Combonifem

Padre Filippo Ivardi – Direttore “Nigrizia”

14.00

LE UNIVERSITA’ ITALIANE IN AFRICA

Coordinano:

Paola Dameri – delegato del Rettore alla Cooperazione Università degli Studi di Genova

Guido Zolezzi – Presidente CUCS Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo

15.30 – 16.15

TESTIMONIANZE IMPRESE ITALIANE PROFIT E NO PROFIT

16.15 – 17.15

TAVOLA ROTONDA – IMPRESE ITALIANE IN AFRICA

Moderatore: Giovanni Mondini – Presidente Confindustria Genova

Giuseppe Mistretta – Direttore Centrale per i paesi dell’Africa subsahariana – MAECI

Antonio Monaco – Vice Presidente Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Senior Business Development Manager Webuild Spa

Andrea Razeto – Presidente Piccola Industria di Confindustria Genova

Massimo Dal Pozzo – Amministratore Unico di SO.DI.MAX

Q&A e interazione con i partecipanti

Sabato 8 maggio

9.30 – 10.00

SALUTO DELLE AUTORITA’

10.00

PRESENTAZIONE NUOVO PORTALE SPeRA – “ITALIA E AFRICA”

Silvana Dellepiane – DITEN – Università di Genova

10.30

CONFRONTO

tra i rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e i rappresentanti del Volontariato, della Chiesa Cattolica, delle Università e delle Imprese Italiane in Africa.

Coordinatore: Mario Raffaelli – Presidente AMREF Health Africa-Italia

Partecipano:

Edoardo Berti Riboli – Presidente Consorzio SPeRA e Medici in Africa Onlus

Roberto Colaminè – Vice Direttore Generale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Suor Paola Moggi – Missionaria Comboniana e Direttrice Combonifem

Giuseppe Zampini – Presidente Ansaldo

Guido Zolezzi – Presidente CUCS Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo

11.30

COLLEGAMENTO CON ALCUNI AMBASCIATORI ITALIANI NELLA LORO SEDE AFRICANA

LINK PER ISCRIZIONI:

https://gallerygroup-it.zoom.us/webinar/register/WN_NO7lbaOCRAC5lD_o9Od-cg