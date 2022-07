Cooking Show itinerante di Giorgione in Molise: date e località

TERMOLI – Nell’ambito del programma di creazione della Destinazione Turistica Unica, che comprende i Comuni di Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e Termoli, l’1 e il 2 agosto è previsto lo spettacolo/degustazione Show Cooking itinerante che vedrà protagonisti Chef e Produttori delle terre che abitiamo, condotti da un ospite d’eccezione: Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione.

Gli eventi sono rivolti principalmente ai turisti che alloggiano in questi Comuni per offrire loro un “assaggio” dei prodotti locali e dell’abilità dei nostri Chef di trasformarli esaltandone i sapori e anche per lasciare in loro un ricordo del nostro Molise che possa invitarli a tornare in un futuro prossimo. Tutti noi siamo comunque invitati a partecipare e a rendere indimenticabili questi momenti di festa e di convivialità poiché tutti dobbiamo essere promotori e buoni fruitori del nostro territorio.