CAMPOBASSO – Giovedì 5 giugno alle 9.30 nella sala riunioni di via Nina Guerrizio incontro con accademici ed esperti, presente il Presidente di Confcooperative Puglia e consigliere nazionale Giorgio Mercuri.

La cooperazione agricola volge lo sguardo alle giovani generazioni. I programmi futuri non possono che prescindere da stimolanti idee per il reclutamento di nuova forza lavoro e sinergie che saranno illustrate nel corso del secondo incontro di ‘Lezioni cooperative’, organizzato da Confcooperative Molise. In sinergia con l’Unimol, nella sede di via Nina Guerrizio 2 a Campobasso.

Saranno presenti autorità ed esperti del settore, nonché una nutrita rappresentanza di studenti della facoltà di Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali dell’Università del Molise, guidati dal Professor Angelo Belligiano, docente di Economia Agraria e Alimentare del Dipartimento Unimol di agricoltura, ambiente e alimenti. Al tavolo l’esame di nuove ipotesi di visioni a tutto campo e sfide smart nel contesto di una rappresentanza più forte e coesa.

In scaletta previsti interventi di qualità a rafforzare il background dei giovani presenti, introdotti dal padrone di casa Riccardo Terriaca, presidente di Confcooperative Molise. Con il Direttore del citato Dipartimento universitario, Raffaele Coppola, relazionerà anche il vicario DiAAA , Antonio De Cristofaro, Presidente del Gruppo Apistico Paritetico Volape.

L’apporto tecnico del Direttore Generale Italia Consulting Network (ICN) Società di sistema di Confcooperative, Vincenzo Marino, fungerà da trait d’union con il contributo molto atteso del Presidente di Confcooperative Puglia e vice presidente nazionale Giorgio Mercuri il quale porterà nella disponibilità dell’uditorio la sua esperienza gestionale di settore oltre che di Amministratore unico di Farris srl industria agroalimentare. Mercuri è inoltre Presidente della società cooperativa Giardinetto, di Orsara di Puglia, emblema di spicco del settore ortofrutticolo.

La presenza degli studenti di Agraria sarà attivamente contestualizzata nel corso della mattinata, attraverso la moderazione e le conclusioni del professor Belligiano con il quale è stato intrapreso un percorso di apprendimento pratico oltre che teorico.

Chiuderà la degustazione cooperativa alle 13, non prima che in ‘sala della cooperazione’ venga adeguatamente sviluppato un tema di indirizzo rivolto al futuro.

L’organizzazione presieduta in regione da Riccardo Terriaca prosegue dunque non solo nella sua capillare attività di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione delle cooperative molisane, ma anche nella formalizzazione di nuove sinergie sulla strada di una cooperazione rinnovata anche per il tramite del coinvolgimento dei giovani. Un messaggio di rigenerazione che coniuga la formazione al confronto con chi esercita nella cooperazione ruoli apicali e assai ben radicati nel territorio.