Coppa Italia Serie D, Vastogirardi – Campobasso 0-3: cronaca e risultato

VASTOGIRARDI – Inizia il match al Di Tella, prime azioni da ambo le parti con Iacovetta per il Vastogirardi e Di Nardo per il Campobasso. I gialloblù di Mister Bifini provano a mettere in difficoltà la retroguardia rossoblù tant’è che al 10′ del primo tempo conquistano una punizione interessante. Clamorosa azione da gol per il Vastogirardi, con azione dubbia in area di rigore dove un difensore avversario probabilmente ha toccato il pallone con la mano. Al 17′ Corvino per un soffio non porta il Campobasso in vantaggio, da punizione colpisce la traversa. Dopo un paio di minuti ci prova Tordella da palla inattiva ma la palla va sul fondo. Si affaccia il Campobasso nella retroguardia dei padroni di casa, un cross di Mengani porta al tiro Ripa, senza successo. Al 27′ il Campobasso passa in vantaggio dopo un’uscita non felice, Ripa firma lo 0-1. Al 37′ si fa rivedere il Vastogirardi in avanti, Salatino a pochi passi dalla rete del pareggio. A pochi minuti dal 45′ del primo tempo viene annullata una rete al Campobasso per fuorigioco, aveva segnato Ripa.

Inizia la ripresa ed è subito il Campobasso ad affacciarsi nell’area gialloblù, con un tiro di Di Nardo che finisce di poco sulla traversa. Al 6′ minuto della ripresa grande punizione calciata da Maldonado, prodigioso intervento di Nappo che la smanaccia prima sulla traversa e poi in angolo. Salatino a pochi passi dalla rete del pareggio, gran intervento difensivo sulla linea al 12′ della ripresa. Al 18′ il Campobasso raddoppia su rigore con Corvino, dopo un tocco di mano del centrocampista Acunzo. Il Vastogirardi prova a colpire al 30′ della ripresa con Ferrara su cross di Ceccuzzi, palla sul fondo e risultato ancora sullo 0-2. A pochi minuti dal termine nessun’altra azione da registrare, solamente cambi da ambo le parti. Al 43′ segna Lombari che sfrutta l’occasione data dalla retroguardia gialloblù. Termina così il match al Di Tella, il Campobasso vince 0-3 e fa terminare qui la corsa del Vastogirardi in Coppa Italia.

Tabellino

VASTOGIRARDI 0-3 CAMPOBASSO

Le formazioni ufficiali di Vastogirardi – Campobasso.

VASTOGIRARDI:Nappo, Pavone, Brunetti (Panaro), Acunzo (Anzalone), Ruggieri, Visani, Iacullo (Ferrara), Ceccuzzi, Fontana (Antogiovanni), Salatino, Iacovetta(Caon). A disposizione: Caravano, Antinucci, Minchillo, Tocco. Allenatore: Bifini

CAMPOBASSO: Esposito, Gonzalez, Tordella (Lara Delgado), Ricamato, Di Nardo (Abreu), Corvino (Lombari), Ripa (Rasi), Mengani (Tarcinale), Maldonado, Bonacchi, Pontillo. A disposizione: Di Donato, Cagnini, Nonni, Abonckelet. Allenatore: Mosconi

Reti: 27′ pt Ripa(C), 18′ st Corvino(C), 43′ st Lombari(C)

Ammonizioni: Visani(V), Gonzalez(C).

Alfini commenta il calendario di Serie D

Il tecnico Alessio Bifini sul calendario: “Incontriamo subito il Fano,una piazza importante anche se sembrerebbe al momento che ha avuto piccoli problemi societari però è sempre una formazione da tenere d’occhio. In casa affronteremo poi il Sora, una neopromossa che l’anno scorso ha vinto il campionato di eccellenza laziale facendo il record di vittorie. Alla terza affronteremo la Fossempronese altra compagine che l’anno scorso ha vinto il campionato di eccellenza in Emilia Romagna, mentre alla quarta giornata affronteremo l’Avezzano che ha una struttura importante. Proseguiamo con il Monterotondo Calcio, una società abbastanza affermata nel calcio laziale, ci tengo però a precisare che tutte le società di D sono società organizzate con allenatori bravi. Questo è un calendario tosto, un calendario pesante dove ci sono realtà importanti ma noi saremo una squadra fastidiosa, organizzata e che darà filo da torcere a tutti”.