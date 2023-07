Coppia con il cane travolta da uno scooter, grave una donna

TERMOLI – E’ ricoverata nell’ospedale di San Giovanni Rotondo in gravi condizioni una donna di 54 anni di Termoli, travolta ieri sera da uno scooter, mentre attraversava, in via Martiri della Resistenza, le strisce pedonali insieme al marito e al cane, quest’ultimo morto sul colpo. Feriti il coniuge, in maniera lieve, e il conducente dello scooter, un uomo di 47 anni di Termoli. Nell’impatto la donna è caduta sull’asfalto battendo la testa; il coniuge invece, è rimasto ferito, ma in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise e la polizia stradale di Termoli che ha effettuato i rilievi sulla strada.

Le ambulanze hanno condotto i tre feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove la donna è arrivata in condizioni critiche. Dopo avere sottoposto la donna ad accertamenti i medici hanno riscontrato un grave trauma cranico, disponendone il trasferimento nella divisione di neurochirurgia del presidio di San Giovanni Rotondo (Foggia). Il marito, invece, medicato, è rientrato a casa. Sull’incidente sono in corso le indagini della Polstrada per accertare la dinamica dei fatti. Non si escludono provvedimenti a carico del conducente dello scooter, che è stato sottoposto al test dell’alcool e droga. Sequestrato il mezzo che ha provocato l’investimento.