Cordoglio per Paolo Nuvoli, figura chiave dell’autonomia molisana

Il Presidente Francesco Roberti ricorda Paolo Nuvoli, protagonista dell’autonomia del Molise e uomo di cultura, con un messaggio di cordoglio alla famiglia

REGIONE – Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Nuvoli, uomo delle istituzioni e protagonista del percorso che ha portato il Molise all’autonomia regionale.

Consigliere regionale sin dalla prima legislatura del 1970 e Presidente della Regione dal 1985 al 1988, Nuvoli ha dedicato oltre trent’anni alla costruzione e al consolidamento delle istituzioni molisane, contribuendo con visione e responsabilità alla crescita del territorio.

Studioso appassionato della storia dei Sanniti e autore di numerosi saggi, ha affiancato all’impegno politico una intensa attività culturale, impegnandosi per far conoscere il Molise, promuoverne il patrimonio paesaggistico e valorizzarne le radici più autentiche.

«Alla famiglia esprimo, a nome mio e della Giunta regionale, il più sentito cordoglio. Il Molise gli sarà sempre riconoscente per il contributo straordinario che ha saputo dare alla sua storia e al suo futuro», ha dichiarato il Presidente Roberti.