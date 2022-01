Coronavirus Larino, i dati del 13 gennaio 2022

LARINO – “Ci sono altri 18 positivi in città registrati nelle ultime 24 ore. Dodici risultano anche dal bollettino serale dell’Asrem, altri sei invece non ancora vengono registrati sulla piattaforma regionale e ci sono stati comunicati dalle locali farmacie. A fronte dei nuovi casi di positività fortunatamente si è appreso che 10 concittadini sono risultati negativi al tampone di controllo dunque posso tornare alla loro quotidianità pre Covid. Alla luce dei dati in possesso, salvo errori e/o omissioni, attualmente in città sono presenti 159 casi positivi. L’incremento di nuovi casi positivi non accenna a diminuire visto che quasi ogni giorno si registrano almeno 6 nuovi casi. Pertanto si rinnova l’invito a rispettare le norme dettate per il contenimento del contagio: distanziamento e uso corretto dei dispositivi di protezione personale. Siate e siamo tutti responsabili!” è questa la nota dal Comune di Larino.