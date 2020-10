Il bollettino Asrem di lunedì 12 ottobre 2020: salgono a 214 i casi positivi al Covid-19 presenti in regione, 1 nuovo ricovero

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di lunedì 12 ottobre 2020, secondo quanto comunicato da Asrem. Nella giornata di oggi si sono registrati ben 49 nuovi contagi: 13 a Isernia, 12 a Castelpetroso, 5 a Bojano, 3 a Santa Maria del Molise, 2 a Termoli, Venafro, Forli del Sannio, 1 a Vichiaturo, Pesche, Montenero di Bisaccia, Ferrazzano, Fornelli, Roccamandolfi, Petacciato, Montaquila, Cerro a Volturno e Frosolone. C’è anche un nuovo ricovero da Termoli e 3 guariti da Campomarino, Portocannone e San Martino in Pensilis. Andiamo a vedere i dati nel dettaglio.

BOLLETTINO DEL 12 OTTOBRE – DATI COVID19 IN MOLISE

Questi i dati del bollettino delle ore 18 e unico per la giornata. Sono stati effettuati 525 nuovi tamponi. Attualmente sono 214 i casi attualmente positivi (113 nella provincia di Campobasso, 100 in quella di Isernia e 1 da altre regioni) mentre sono 795 i tamponi positivi (594 nella provincia di Campobasso, 179 in quella di Isernia e 22 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 47568 i tamponi processati con 1830 di controllo. All’ospedale Cardarelli di Campobasso ci sono 10 pazienti al reparto malattie infettive, 7 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e nessuno da fuori regione. In terapia intensiva non troviamo pazienti. Al Neuromed di Pozzili non troviamo pazienti, tutti guariti.

Sono 178 i soggetti asintomatici a domicilio in Regione (83 in provincia di Campobasso, 95 in quella di Isernia e 1 in altre regioni), 4 pazienti dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (tre nella provincia Campobasso, uno dalla provincia di Isernia), 555 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (463 della provincia di Campobasso, 73 di quella di Isernia e 19 di altre regioni). Sono 26 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 2 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 763 (328 Bojano, 211 Venafro, 224 Larino) mentre 309 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Tra gli altri dati statistici rileviamo come siano 74 i comuni con almeno 1 positivo.

MAPPA CASI CONTAGI AL COVID-19 PER COMUNE DEL 12 OTTOBRE 2020