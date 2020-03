Coronavirus in Molise, aggiornamento del 26 marzo di Asrem

Sono complessivamente 101 i positivi al Covid 19 dall’inizio dell’emergenza in Molise. Al 26 marzo sono 8 le persone in terapia intensiva

CAMPOBASSO – Oggi, 26 marzo 2020 alle ore 19 l’Azienda sanitaria regionale (Asrem) ha aggiornato i dati dei casi positivi al Covid 19 in Molise: il numero di contagi totali da 87 all’inizio dell’emergenza è salito a 101 dopo i risultati degli ultimi test. In terapia intensiva sono ricoverate 8 persone, 18 quelle in malattie infettive. I pazienti positivi asintomatici posti in isolamento domiciliare sono complessivamente 46. Fermo a 3 il numero dei guariti e quello delle persone decedute (8).

