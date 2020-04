Il bollettino Asrem di lunedì 27 aprile 2020: fermi a 200 i positivi al Covid-19 dopo i 49 nuovi tamponi effettuati

REGIONE – Prosegue l’informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere come sempre i due bollettini della giornata di lunedì 27 aprile 2020, secondo quanto comunicato da Asrem. Dal primo bollettino delle 11 su 49 nuovi tamponi effettuati non si registrano nuovi positivi.

MATTINA DEL 27 APRILE – DATI COVID19 IN MOLISE

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11. 5423 i tamponi processati dell’inizio dell’emergenza. La situazione dei pazienti Covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente con 296 casi conclamati in Regione, 223 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione.

Sono 14 i ricoverati al “Cardarelli” di Campobasso, centro Covid-19 in Regione. 13 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (9 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia), 1 in terapia intensiva della Provincia di Isernia. Sono 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

179 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 136 nella provincia di Campobasso, 38 nella provincia di Isernia e 5 di altre regioni, 25 i pazienti asintomatici dimessi. 23 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

Sono 50 il numero dei pazienti guariti certificati, 37 della provincia di Campobasso, 5 della provincia di Isernia e 8 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi. 21 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 379 persone in isolamento e 12 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

POMERIGGIO DEL 27 APRILE – DATI COVID19 IN MOLISE

MAPPA CASI CONTAGI AL COVID19 PER COMUNE AL 27 APRILE 2020