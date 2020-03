Coronavirus in Molise, i dati del 28 marzo: 121 positivi

REGIONE – Nuovo bollettino Asrem per il giorno 28 marzo 2020 in Molise. Andiamo a vedere i dati. Sono complessivamente 885 tamponi processati di cui 764 negativi e 121 tamponi positivi quest’ultimi così distribuiti: 105 nella provincia di Campobasso, 9 in quella di Isernia e 7 di persone di fuori regione.

All’Ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 27: di questi 18 sono in Malattie Infettive (tutti della provincia di Campobasso), 9 sono in Terapia Intensiva (6 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo).

Sono 75 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici (62) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (13). Sono invece 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso).

Complessivamente ci sono 195 persone in isolamento e 160 in sorveglianza attiva, 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni), 9 i pazienti deceduti con Coronavirus (7 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione). 232 sono i soggetti in isolamento e 174 in sorveglianza.

Sono 22 i comuni in Regione con almeno un caso di Covid 19. Ai 20 di ieri si sono infatti aggiunti Ripalimosani e Jelsi. A Campobasso resta il numero più alto di nuovi contagi, nove.