Dati Coronavirus in Molise, il bollettino del 6 aprile 2020

Il nuovo bollettino della mattina, 6 aprile 2020 di Asrem. Salgono a 222 i tamponi positivi, scendono a 29 i ricoverati al Cardarelli

REGIONE – Questa mattina è uscito il nuovo bollettino Asrem con i dati del 6 aprile in Molise sul Coronavirus. Uno dei pazienti di Bergamo che era ricoverato al Cardarelli è stato dimesso dal reparto di Rianimazione per passare a quello di Malattie Infettive. Ecco il quadro aggiornato a questa mattina, seguirà in serata quello del pomeriggio.

Salgono complessivamente a 1609 tamponi processati di cui 1387 negativi. Tra i 222 positivi 166 sono nella provincia di Campobasso, 44 in quella di Isernia e 12 di persone di fuori regione.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 29: di questi 24 sono in Malattie Infettive (20 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia) e 1 in Terapia Sub intensiva (altre regioni).

Sono 166 i pazienti in isolamento domiciliare (148) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (18), 6 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso), 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni) e 13 i pazienti deceduti con Coronavirus (11 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione).