Coronavirus in Molise, i dati del giorno 7 maggio 2020

Il bollettino Asrem di giovedì 7 maggio 2020: in attesa dei nuovi dati sono 179 i casi attualmente positivi al Covid-19

REGIONE – Prosegue l’informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di giovedì 7 maggio 2020, secondo quanto comunicato da Asrem. Ricordiamo che nella giornata di ieri sono tornati nuovi contagi dopo tre giorni dove non si erano registrati.

BOLLETTINO DEL 7 MAGGIO – DATI COVID19 IN MOLISE

In attesa del nuovo bollettino con i dati aggiornati ricordiamo la situazione dopo il più recente dove sono stati effettuati 251 tamponi. Sono i 179 i casi attualmente positivi (-1) mente 304 i tamponi positivi (228 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 7604 i tamponi eseguiti (7300 negativi). Oggi dunque sono stati effettuati 100 nuovi tamponi. All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 9: di questi 9 sono in Malattie Infettive (5 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), nessuno è in Terapia Intensiva. Al Neuromed di Pozzili non troviamo pazienti.

MAPPA CASI CONTAGI AL COVID19 PER COMUNE AL 7 MAGGIO 2020