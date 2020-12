Coronavirus in Molise, dati del giorno 8 dicembre 2020

Il bollettino Asrem di martedì 8 dicembre 2020: in attesa dell’aggiornamento sono 2588 i casi attualmente positivi al Covid-19 in regione

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di martedì 8 dicembre 2020, secondo quanto comunicato da Asrem.

Nella giornata di ieri si sono registrati 43 nuovi casi: a 9 Termoli; 6 a Campobasso e Campomarino; 3 a San Martino in Pensilis; 2 a Larino; 1 a Isernia, Agnone, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Montenero di Bisaccia, Petrella Tifernina, Ripabottoni, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Severo, Santa Croce di Magliano, Serracapriola, Sessano del Molise, Tavenna e Vastogirardi.

Si sono registrati 3 nuovi decessi di cui 2 presso il reparto di malattie infettive del Cardarelli ovvero una 77enne di Montorio dei Frentani e una 65enne di Montefalcone del Sannio; un 88enne di Vernasca che era ospite della casa di riposo di Sessano del Molise. Nessun nuovo ricovero. Un paziente di Pecetto Torinese è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di malattie infettive.

Sono ben 272 i nuovi guariti: 47 di Isernia; 28 di Campobasso; 22 di Termoli; 19 di Montaquila; 14 di Venafro; 12 di San Martino in Pensilis; 8 di Oratino e Montenero di Bisaccia; 7 di Bojano; 6 di Pesche e Pietrabbondante; 5 di Colletorto, Fornelli; 4 Carpinone, Larino, Mirabello Sannitico e Petacciato; 3 di Cerro a volturno, Pettoranello del Molise e Sant’Agapito; 2 di Agnone, Campochiaro, Campomarino, Capracotta, Casacalenda, Castelpetroso, Colli a Volturno, Guglionesi, Montecilfone, Monteroduni, Macchia D’Isernia, Poggio Sannita, Sant’Angelo del Pesco, Sessano del Molise, Sesto Campano e Vinchiaturo; 1 di Carovilli, Baranello, Busso, Casalciprano, Castel Del Giudice, Cercemaggiore, Colle D’Anchise, Conca Casale, Ferrazzano, Frosolone, Gambatesa, Jelsi, Montagano, Montelongo, Montenero Val Cocchiara, Pietracatella, Pozzilli, Rionero Sannitico, Ripalimosani, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Polo Matese, Scapoli e Sepino.

C’è anche un dimesso dal reparto di malattie infettive di Campomarino.

Andiamo a vedere i dati nel dettaglio.

BOLLETTINO DELL’8 DICEMBRE – DATI COVID 19 IN MOLISE

In attesa dei dati del bollettino delle ore 18 e unico per la giornata, facciamo il punto della situazione. Sono stati effettuati 663 nuovi tamponi. Attualmente sono 2588 i casi attualmente positivi (1573 in provincia di Campobasso, 999 in provincia di Isernia, 16 fuori regione) mentre sono 5381 i tamponi positivi (3377 nella provincia di Campobasso, 1953 in quella di Isernia e 51 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 91.916 i tamponi processati con 7601 di controllo. All’ospedale Cardarelli di Campobasso ci sono 50 pazienti al reparto malattie infettive: 41 della provincia di Campobasso, 7 della provincia di Isernia e 2 da fuori regione. In terapia intensiva troviamo 8 pazienti, 5 delle provincia di Campobasso, 2 di Isernia, 1 fuori regione. Al Neuromed di Pozzili non troviamo pazienti, tutti guariti.

Sono 2468 i soggetti asintomatici a domicilio (1492 nella provincia di Campobasso, 972 in quella di Isernia, 4 nelle altre regioni), 62 pazienti dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici in attesa del secondo tampone (35 della provincia di Campobasso, 18 di Isernia, 9 di fuori regione), 2649 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (1720 della provincia di Campobasso, 903 di quella di Isernia e 26 di altre regioni). Sono 144 i pazienti deceduti con Coronavirus (84 della provincia di Campobasso, 51 di quella di Isernia e 9 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 1902 (700 Bojano, 637 Venafro, 565 Larino) mentre 3053 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Tra gli altri dati statistici rileviamo come siano 129 i comuni con almeno 1 positivo dall’inizio della pandemia.

MAPPA CASI CONTAGI AL COVID-19 PER COMUNE ALL’8 DICEMBRE 2020 (dati complessivi da inizio pandemia)