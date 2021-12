Coronavirus Montenero di Bisaccia, i dati del 29 dicembre 2021

MONTENERO DI BISACCIA – “Anche oggi l’Asrem ha comunicato la presenza di altri 6 positivi al SarS-CoV-2 in paese: i primi quattro sono riconducibili al cluster dei giovanissimi, di cui due minori e due loro parenti stretti conviventi, mentre gli altri 2 sono giovani, di cui uno è già in isolamento, con catena dei contatti ricostruita e posta a sua volta in isolamento; la seconda persona, invece, in quanto risultata già positiva a un test antigenico rapido appena rientrata in Molise da fuori regione, si era posta subito in isolamento senza avere contatti né con familiari né con amici o conoscenti. Il numero dei positivi, con riferimento ai miei dati aggiornati all’ultimo minuto, è il seguente: 61 positivi a un tampone molecolare e 13 a un tampone antigenico rapido, per un totale di 74 positivi” lo ha dichiarato il sindaco di Montenero di Bisaccia sui canali ufficiali.