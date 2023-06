Cotugno: “Abbiamo diversi progetti per la valorizzazione dell’Alto Molise”

AGNONE – “Agnone, la nostra Atene del Sannio, scrigno di tesori culturali, artigianali e sociali che in questi cinque anni abbiamo valorizzato come nessun’altro, portando questo luogo nelle case di tutti gli italiani e promuovendo nel mercato turistico nazionale le sue eccellenze! Abbiamo diversi progetti per la valorizzazione dell’Alto Molise, nel solco di quanto già fatto in questi cinque anni, che hanno trovato il pieno riscontro dei tanti amici che ieri sera erano al nostro fianco per sostenerci in questa campagna elettorale”.

Così Vincenzo Cotugno ad Agnone in occasione di un incontro elettorale.