TERMOLI – “Un’emozione sempre identica per il passaggio del Giro d’Italia in Molise! La cartolina di Termoli, delle nostre coste, ha fatto da sfondo all’arrivo dei ciclisti in Molise, accolti dall’entusiasmo e dal calore della nostra gente… e per il vincitore di tappa anche il premio di un weekend in Molise… tutto perfetto!”.

Così l’assessore regionale al turismo, Vincenzo Cotugno (foto), commentando il Giro d’Italia che ieri ha fatto tappa in Molise con la Notaresco-Termoli.