Crollo del ponte sul Trigno, al via dragaggio e bonifica del fiume

MONTENERO DI BISACCIA – Al via da oggi in il dragaggio e la bonifica del fiume Trigno, a Montenero di Bisaccia, dove il 2 aprile scorso è crollato il ponte sulla statale 16 che collega Molise e Abruzzo. La Capitaneria di Porto di Termoli, con ordinanza del Comandante Fabrizio Saverio Strusi, ha disciplinato l’intervento e le attività nel corso d’acqua, all’altezza anche della foce. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di ricerca di Domenico Racanati, il marittimo di Bisceglie scomparso con la sua auto a seguito del crollo del ponte e non ancora ritrovato.

A seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie è stata individuata la zona dove potrebbe trovarsi la vettura. Si procederà, quindi, al dragaggio del corso d’acqua, vicino alla foce, e alla bonifica da eventuali ordigni bellici. “Da oggi fino al completamento dei lavori – si legge sul provvedimento – saranno eseguire le operazioni straordinarie nell’alveo del fiume. Per motivi di sicurezza è vietata nella zona ogni attività connessa con l’uso del mare”.