La cultura classica dei “Greci e dei Latini” a Poietika 2025

Sabato 29 marzo Lectio Magistralis di Antonio Pittà dal titolo “Felix error: il tema del viaggio nella cultura classica”

CAMPOBASSO – La nona edizione di Poietika La parola e il viaggio prosegue a vele spiegate incontrando la cultura classica dei “Greci e dei Latini”. Ospite del direttore artistico Valentino Campo, vincitore del premio “Antonio Feltrinelli Giovani” 2024, sezione filologia e linguistica, Antonino Pittà terrà una lectio magistralis dal titolo “Felix error: il tema del viaggio nella cultura classica”, sabato 29 marzo alle ore 18,00 negli spazi espositivi del Palazzo Gil.

Nato a Campobasso, laureatosi con lode a Pisa alla Scuola Normale Superiore, Pittà è docente di Lingua e letteratura latina e Latino moderno e contemporaneo a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le sue indagini riguardano l’antiquaria romana, la poesia latina di età augustea e imperiale (e i loro modelli greci), la prosa tecnica, la ricezione dei classici in età medievale e moderna. Ha curato due edizioni critiche con commento, ai frammenti del De vita populi Romani di Varrone e ai componimenti politici del primo libro delle Silvae di Stazio. Il volume dedicato a Stazio ha ottenuto il primo premio al LXXIV Certamen Capitolinum. È membro di unità di ricerca afferenti a progetti nazionali e internazionali, fra cui il PRIN “Natura e paesaggio italici nella cultura romana da Augusto a Traiano” e il progetto “Ordering, Constructing, Empowering: Fragments of the Roman Republican Antiquarians”.

Poietika “La parola e il viaggio” è prodotta dalla Fondazione Molise Cultura, promossa dall’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise, con il patrocinio di Rai Cultura, TGR Molise e dal Salone Internazionale del Libro. Direzione artistica Valentino Campo

Ingresso gratuito, necessaria la prenotazione al link:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/punto-di-fuga-campobasso

o il ritiro presso il botteghino in Piazza Pepe a Campobasso tutti i giorni dalle 17 alle 20.

www.poietika.it www.fondazionecultura.eu info@fondazionecultura.eu