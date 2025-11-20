Cultura Cresce: oltre 151 milioni per le imprese culturali e creative del Mezzogiorno

Il Ministero della Cultura lancia l’avviso pubblico “Cultura Cresce” con 151 milioni di euro per sostenere imprese culturali e creative in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

ROMA – È stato presentato questa mattina nella Sala Spadolini del Collegio Romano l’avviso pubblico “Cultura Cresce”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. L’iniziativa, inserita nel Programma Nazionale Cultura 2021-2027 (Azione 1.3.1), mette a disposizione 151,7 milioni di euro per rafforzare il sistema delle imprese culturali e creative nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Sottosegretario Lucia Borgonzoni, il Direttore Generale Creatività Contemporanea Angelo Piero Cappello e Nicola Macrì, Autorità di Gestione del PN Cultura (FESR) 2021-2027.

Il Ministro Giuli ha sottolineato come “Cultura Cresce” sia un investimento strategico per valorizzare i territori e le nuove generazioni, mentre Borgonzoni ha ricordato il percorso di sostegno già avviato con i fondi PNRR e le misure della Legge Made in Italy. Cappello ha evidenziato il ruolo delle imprese culturali come motore di innovazione e coesione sociale, e Macrì ha rimarcato l’unicità del Programma Nazionale Cultura, interamente dedicato alla cultura e finanziato con risorse del FESR.

Il Fondo Imprese Culturali e Creative 2021-2027 prevede tre linee di intervento:

Capo A : consolidamento delle imprese attive da almeno cinque anni;

: consolidamento delle imprese attive da almeno cinque anni; Capo B : sostegno alle nuove imprese costituite da meno di cinque anni e a persone fisiche che intendono avviarne una;

: sostegno alle nuove imprese costituite da meno di cinque anni e a persone fisiche che intendono avviarne una; Capo C: supporto a imprese sociali, enti del Terzo settore, associazioni e fondazioni con attività economica.

La gestione delle domande è affidata a Invitalia SpA, che curerà istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online a partire dalle ore 12 del 10 dicembre 2025, con procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per il Molise, l’avviso rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il tessuto imprenditoriale culturale e creativo, favorendo occupazione, innovazione e inclusione sociale.

